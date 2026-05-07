華擎第1季每股純益4.14元

AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）昨（6）日公布首季稅後純益34.85億元，雖季減8.2%，仍是歷年最強第1季，並且是歷史單季獲利次高，年增38.7%，每股純益36.58元；4月營收首度飛越20億元大

2026-05-07 00:47