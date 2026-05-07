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華擎第1季每股純益4.14元
華擎（3515）昨（6）日公布首季稅後純益5.11億元，季增2.81%，年增15.8%，淡季不淡，每股純益4.14元。法人估，在AI伺服器業務助攻下，華擎今年業績可望逐季成長，挑戰新高。
華擎首季毛利率14.96%，優於去年第4季的12.78%與去年同期的14.78%。因應長期營運規劃與發展，華擎昨天公告斥資24.17億元，取得華固創匯園區部分房屋及車位，包括房屋22戶，合計3,122.38坪、車位72個。
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