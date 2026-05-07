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全民權證／嘉澤 選逾三個月
嘉澤（3533）受益AI代理需求擴增，帶動通用伺服器出貨轉熱，加上英特爾、超微新平台陸續問世，有利量價同步提升，法人看好動能可望延續。
法人分析，AI代理大幅提升CPU需求，英特爾、超微產品交期拉長至數個月，由於CPU負責任務編排、API呼叫及資料處理，預期後續AI伺服器配置的CPU、GPU比例可望倍增，以利推理速度攀升。
雖然CPU及記憶體供給吃緊，法人預期嘉澤本季營收可望季增中個位數百分比，隨新平台上市，將推升產品均價，下半年伺服器營收將加速成長。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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