全民權證／帆宣 兩檔閃金光

在半導體廠務二次配市場市占率高的帆宣（6196），積極配合客戶布局海外市場，並推升今年第1季稅後純益達11.13億元，季增44.9%，年增25.2%；每股純益（EPS）5.08元。單季獲利表現寫下歷史次高、史上同期新高紀錄。

展望後市，法人認為，第2季受到工作天數恢復，廠務、設備需求維持強勁，看好單季營運將持續成長。中長期而言，帆宣受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，再加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高，先前已樂觀表示「預估要忙到2027年之後」。

權證券商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證。（國泰證券提供）

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