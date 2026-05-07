亞德客、光寶科 四檔靚

台股再次攻上4萬點大關後，投資人對後市又愛又怕，而法人機構近期評等為買進的亞德客-KY（1590）、光寶科（2301）等個股，成為市場關切焦點，權證券商認為，可利用相關認購權證，參與後市走勢。

亞德客-KY第1季毛利率47.97%，每股純益（EPS）為13.35元，優於預期。雖然原物料成本上漲，不過仍在可控的範圍內，公司可透過降本增效的效率提升，以及新產品推出等方式改善營業利益。目前氣動元件稼動率高於100%、線軌稼動率高於30%，存貨水準110天相對較低。

隨第2季進入營運最高峰，4月的出貨量又再高於預期，預估第2季營收與營業利益率將來到歷史新高。只要客戶產品升級或推出新規格，自動化設備更新便會帶動氣動元件的需求，預估今年營收為428億元、年增24.6%，稅後純益116億元、年增38.1%，EPS上修為58元。

光寶科方面，第2季隨產品更替，50V電源櫃開始出貨，110kW Power Shelf亦將於6月出貨；資通訊產品方面，因受到記憶體價格飆升，部分客戶提前拉貨挹注獲利，營運仍屬穩健。

隨整體AI資料中心電源產值的成長，預估2026年AI相關營收有望超過30%，法人估光寶科全年營收2,046.9億元、年增23.2%，毛利率年增至23.5%，稅後純益196.9億元、年增30.3%，EPS為8.6元。

權證發行商建議，看好亞德客-KY、光寶科後續表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。