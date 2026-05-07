聽新聞
0:00 / 0:00
台達電、群創 押逾120天
台股昨（6）日量價齊揚，持續締造歷史新里程碑，盤面題材股各自發揮，台達電（2308）、群創（3481）等兩檔電子股穩步收高，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可以透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
法人指出，台達電第1季營收僅季減低個位數百分比，優於往年的近一成幅度，受惠產品組合轉佳、經濟規模等因素，毛利率達37.0%，創新高並優於預期，每股純益（EPS）7.9元，繳出三率三升的亮麗成績單。
展望第2季，隨輝達GB300等AI伺服器電源、液冷等產品出貨旺盛，法人上修單季營收預估值，換算將較前一季成長約20%，優於過往正常季節性表現，產品組合持續優化，將有助於毛利率維持高檔不墜。
中長期來看，法人認為，台達電將拜HVDC、AI電源及資料中心電力架構趨於成熟，加上與中鼎合作後，由電源供應商進一步升級為電力與能源解決方案平台，進入高成長與高獲利同步提升的收成階段。
群創近來除陸續處分廠房，並藉由切入半導體封裝及車用系統，以徹底重塑獲利結構。半導體方面，群創FOPLP chip-first架構目前單月出貨量超過4,000萬顆，產線維持滿載，法人預估2026年營收占比仍低於1%，未來重點將放在取得RDL-First及TGV技術的客戶認證。
權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。