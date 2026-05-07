就市論勢／記憶體產業展望佳

盤勢分析

美股近期的強勢表現，正為全球股市注入新一波風險偏好。美股四大指數相繼創高，但真正點燃市場情緒的，是費半指數，近一個月暴漲40.1%。費半強勢不僅反映半導體產業基本面轉強，更對以科技股為核心的台股具有高度指標意義。當全球資金重新聚焦晶片與AI供應鏈時，台股自然成為資金配置重要標的之一。

目前CNN恐懼與貪婪指數約落在67，仍屬於偏樂觀但未過熱區間，代表散戶情緒尚未進入「極度貪婪」，市場仍保有上行空間。當前的市場結構更像是「理性偏多」，而非泡沫式狂熱。

台股在站上4萬點後進入高檔震盪格局，單日高低差接近1,000點，看似劇烈，實則屬於正常波動範圍。以4萬點為基準計算，1%漲跌幅約為400點，上下震盪自然放大，從K線角度觀察，僅呈現為一根十字線，代表多空拉鋸，而非趨勢反轉。這種橫盤整理反而有助於技術面修復，隨10日與20日均線逐步靠攏，若形成均線糾結，將為下一波上攻提供更紮實的基礎。

投資建議

IDC最新報告指出，記憶體產業正試圖擺脫過去「暴起暴落」的景氣循環，轉向更穩定、由AI需求驅動的成長模式。隨著AI訓練與推論對高頻寬記憶體（HBM）與儲存需求提升，記憶體不再只是配角，而是核心資源。此外，晟碟（SanDisk）等企業財報釋出正面訊號，也強化市場對儲存與記憶體產業復甦的信心。

資金將持續在AI相關產業中輪動，操作策略仍應謹守「逢回布局、不追高」原則。