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競國第1季每股淨損1.08元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

車用PCB廠競國（6108）昨（6）日公告董事會通過現擬辦理現金減資，減資比例達30%，每股將退還現金約3元，以優化資本結構並提高股東權益報酬率。

競國昨天同步公布首季財報，第1季稅後淨損1.67億元，每股淨損1.08元，較前一季由盈轉虧，較去年同期虧損擴大。

競國表示，此次減資金額為4.63億元，預計消除普通股4,634萬8,293股。以公司目前已發行普通股1億5,449萬4,311股計算，減資比例30%。減資完成後，競國實收資本額將由原15.44億元，降至10.81億元；發行股數由1,.54億股，減少至1.08億股。

依換股作業規劃，此次減少股本將依股東持股比例，以現金方式退還。股東每持有1,000股，將減少300股，並換發新股700股；換算每1,000股可領回現金約3,000元。公司指出，本次現金減資換發新股將採無實體發行，權利義務與原有股份相同。

減資

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