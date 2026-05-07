致新談漲價 還不是時候

電源管理IC廠致新（8081）昨（6）召開法說會，公布首季歸屬母公司業主淨利3.95億元，季減2.1%、年減4.1%，每股純益4.62元。針對漲價議題，致新董事長吳錦川坦言，上游晶圓代工與封測端已調漲，「但現在還不是對客戶漲價的時機。」

展望本季，致新預期營收落在21億至22.5億元，季減0.5%至季增6.5%，毛利率落在37%至40%。致新預期，第3季營運將攀今年高峰。

致新第1季合併營收21.11億元，季增3.2%、年減2.1%，受惠於產品組合因素，毛利率回升到40%。

吳錦川指出，漲價必須要等客戶已意識到缺貨，雖然上游報價已升，不過目前客戶端與致新都還有貨。但過往每季要對客戶些微降價的部分，現在已取消。競爭者也還沒有提升報價，否則致新的市占率應該會明顯提升。現在只能繼續努力增加晶圓供應量，並等待別人先抬高報價。市場上誰先無法獲得足夠晶圓供應量，就會先面臨漲價壓力。

除了既有面板、運算等應用，致新在車用、工業用與伺服器應用等領域會持續耕耘，業績貢獻較慢但穩定。