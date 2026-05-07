研華第2季營運將創高

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，研華預期，在北美市場及記憶體等需求強勁下，第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），季增個位數，年成長逾15%。換言之，研華本季營收將續創新高，獲利亦有機會攻頂。

研華基於當前營運與平均匯率美元兌新台幣31.5的假設下，預估第2季毛利率38~40%，營益率16~18%，兩者均為近幾季平均水準區間。展望後市，研華今年4月訂單／出貨比（B／B Ratio）超過1.5，研華預估，4月營收將優於3月。其中，研華北美市場及半導體領域需求尤為強勁。

研華今年首季營收203.85億元，季增13.75%、年增17.49%；稅後純益33.34億元，季增7.44%、年增21.95%，營收、獲利雙創新高，淡季不淡，每股純益3.85元。

研華今年首季整體接單／出貨比（B／B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極。三大區域B／B值較上季持續成長，其中北美B／B值達2.37，歐洲及中國大陸則分別成長至1.76及1.30。

研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍分析，美國市場需求來自醫療、半導體設備商及邊緣AI裝置貢獻；至於半導體領域，需求除了來自護國神山台積電之外，研華受惠這波AI基礎建設商機，亦切入韓廠高頻寬記憶體（HBM）供應鏈，受惠相關記憶體廠商擴產商機。

針對記憶體、CPU處理器及SSD固態硬碟等零組件缺貨漲價狀況，蔡淑妍指出，今年首季CPU確實有缺貨，但預計到第3季有機會緩解，至於記憶體缺貨目前有減緩，而SSD估計到第2季底供應情況會好轉。