快訊

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

聽新聞
0:00 / 0:00

研華第2季營運將創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，研華預期，在北美市場及記憶體等需求強勁下，第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），季增個位數，年成長逾15%。換言之，研華本季營收將續創新高，獲利亦有機會攻頂。

研華基於當前營運與平均匯率美元兌新台幣31.5的假設下，預估第2季毛利率38~40%，營益率16~18%，兩者均為近幾季平均水準區間。展望後市，研華今年4月訂單／出貨比（B／B Ratio）超過1.5，研華預估，4月營收將優於3月。其中，研華北美市場及半導體領域需求尤為強勁。

研華今年首季營收203.85億元，季增13.75%、年增17.49%；稅後純益33.34億元，季增7.44%、年增21.95%，營收、獲利雙創新高，淡季不淡，每股純益3.85元。

研華今年首季整體接單／出貨比（B／B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極。三大區域B／B值較上季持續成長，其中北美B／B值達2.37，歐洲及中國大陸則分別成長至1.76及1.30。

研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍分析，美國市場需求來自醫療、半導體設備商及邊緣AI裝置貢獻；至於半導體領域，需求除了來自護國神山台積電之外，研華受惠這波AI基礎建設商機，亦切入韓廠高頻寬記憶體（HBM）供應鏈，受惠相關記憶體廠商擴產商機。

針對記憶體、CPU處理器及SSD固態硬碟等零組件缺貨漲價狀況，蔡淑妍指出，今年首季CPU確實有缺貨，但預計到第3季有機會緩解，至於記憶體缺貨目前有減緩，而SSD估計到第2季底供應情況會好轉。

營收 研華

延伸閱讀

聯強財報／商用加值與半導體業務發威 首季獲利創同期新高、EPS1.77元

力智法說會／AI 營收首季突破5% 今年拚雙位數占比、第2季看季增

華邦電獲利爆發 第1季純益逾百億 EPS 2.25元

AMD財報／財測超預期 AI資料中心業務大好 盤後股價飆15%

相關新聞

momo第1季每股賺2.43元

momo富邦媒昨（6）日公告今年第1季歸屬母公司業主淨利6.4億元，季減30.5%，年減25%，每股純益（EPS）2.43元。

川湖第1季每股賺36.58元 毛利率77.74%創新高 4月營收寫新猷

AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）昨（6）日公布首季稅後純益34.85億元，雖季減8.2%，仍是歷年最強第1季，並且是歷史單季獲利次高，年增38.7%，每股純益36.58元；4月營收首度飛越20億元大

AES 第1季 EPS 10.64元 備援電池紅火

電池模組股王AES-KY （6781）昨（6）日公布首季財報，受惠AI伺服器備援電池模組（BBU）業務續強，單季稅後純益9.09億元，為同期新高、單季歷史次高，季增12.22%，年增9.65%，每股純

均華第1季 EPS 5.19元 赴美設子公司

均華（6440）昨（6）日公布首季稅後純益1.47億元，季增55.3%，年增220.7%，每股純益5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季，為單季史上次高，亦創同期新高紀錄。因應客戶海外擴產需求，均

研華第2季營運將創高

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，研華預期，在北美市場及記憶體等需求強勁下，第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），季增個位數，年成長逾15%。換言之

致新談漲價 還不是時候

電源管理IC廠致新（8081）昨（6）召開法說會，公布首季歸屬母公司業主淨利3.95億元，季減2.1%、年減4.1%，每股純益4.62元。針對漲價議題，致新董事長吳錦川坦言，上游晶圓代工與封測端已調漲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。