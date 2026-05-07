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臻鼎營收 寫最強4月

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
臻鼎-KY與台燿4月業績出爐，臻鼎為151.96億元，是歷年最旺的4月；台燿為46.1億元，連兩月創高。（路透）
臻鼎-KY與台燿4月業績出爐，臻鼎為151.96億元，是歷年最旺的4月；台燿為46.1億元，連兩月創高。（路透）

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）與銅箔基板（CCL）大廠台燿昨（6）日公布4月業績，臻鼎為151.96億元，是歷年最旺的4月；台燿為46.1億元，連續兩個月創新高。

臻鼎結算，4月合併營收151.96億元，月減1.6％，年增 11.8％；前四月合併營收559.24億元，年增4.2％，也是歷年同期新紀錄。

臻鼎表示，4月營收持續受惠高階AI相關產品強勁需求，伺服器／光通訊應用營收年增逾230％，再創單月新高；IC載板業務年增近七成，同步刷新單月紀錄。

以前四月來看，臻鼎指出，伺服器／光通訊及IC載板這兩大業務合計營收比重突破20％，顯示公司營運重心由過往深耕的消費性電子領域，轉向AI全產業鏈的戰略轉型已展現成果。

展望後市，臻鼎認為，AI算力相關需求持續暢旺推動下，今年伺服器／光通訊及IC載板兩大業務成長動能將逐季攀升。憑藉完整的產品組合優勢，及各廠區新開出的高階產能陸續到位，公司整體營運規模與獲利能力可望同步提升，成長力道將顯著優於過往水準。

台燿4月合併營收46.1億元，連續兩個月創單月新高，月增21.9％，年增97.9％。台燿並公布，首季歸屬母公司業主淨利12.6億元，季增16.3％，年增87.5％，每股純益4.36元。

營收 臻鼎 台燿

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