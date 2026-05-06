英業達營收／4月創單月次高 AI伺服器出貨動能續強

英業達（2356）6日公告4月合併營收為847.87億元、月減3.2％、年成長36.4％，創歷史單月次高。法人看好，英業達今年持續受惠於AI伺服器訂單動能增加，加上營收動能將從去年下半年的L6轉為L10／L11為主，代表英業達今年營收成長動能將可望明顯優於去年，並有望達歷史新高水準。

其中，英業達4月筆電出貨量約達150萬台、月減31.8％、年減11.7％，主要原因來自於第1季底的拉貨潮已經告一段落，後續出貨表現將持續觀察CPU、DRAM、SSD及被動元件等零組件漲價或缺貨狀況，但仍舊看好本季筆電出貨將可望比上季小幅成長。

至於AI伺服器出貨表現仍維持強勁動能，法人圈看好，英業達受惠於GPU、ASIC伺服器訂單動能持續增強，且這股出貨力道將有機會逐季成長，將成為英業達今年業績成長的主要力道。

累計英業達今年前四月合併營收為2,850.97億元，創歷史同期新高，相較去年同期明顯增加30.1％。