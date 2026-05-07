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均華第1季 EPS 5.19元 赴美設子公司

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

均華（6640）昨（6）日公布首季稅後純益1.47億元，季增55.3%，年增220.7%，每股純益5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季，為單季史上次高，亦創同期新高紀錄。因應客戶海外擴產需求，均華昨天公告，董事會決議通過投資500萬美元，設立美國子公司。

均華首季毛利率為44.9%，季增6.56個百分點，年增5.75個百分點，昨天股價下跌70元，成交量657張，收1,425元，終止連二漲。

均華董事長梁又文在年報的「致股東報告書」中表示，受惠於AI科技發展方興未艾，帶動半導體產業持續大幅成長，加上整體就業市場穩定，消費力回升，「全年發展持樂觀看待。」

梁又文說明，未來均華將持續深耕台灣，不斷創新以提高產值為核心發展主軸，迎合AI、智慧科技、永續等社會潮流，掌握半導體More than Moore異質晶片整合先進封裝趨勢，發展以AOI核心技術驅動的先進封裝精密取放核心應用技術，以及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎。

毛利率 半導體 均華

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