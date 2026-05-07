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AES 第1季 EPS 10.64元 備援電池紅火

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY （6781）昨（6）日公布首季財報，受惠AI伺服器備援電池模組（BBU）業務續強，單季稅後純益9.09億元，為同期新高、單季歷史次高，季增12.22%，年增9.65%，每股純益10.64元。

AES結算，首季毛利率36.1%，季增2.12個百分點，年減3.11個百分點；營益率24.16%，季增2.2個百分點，年減3.57個百分點。

AES近年受惠伺服器備援電池模組快速成長，營運持續走高。展望2026年，AES預期，隨著大型雲端服務供應商資料中心資本支出需求持續強勁，BBU應用將延續，對相關業務樂觀看待。

AES預期，HVDC相應產品將於今年下旬量產，晚一點則會落在2027年。該產品因技術層次較高，除了增加新挑戰者進入門檻，技術落後者也可能跌出供應商外。

AES董事長宋福祥表示，隨著5G基地台布建、AI快速發展，相關基礎設施持續建設，將推動中大型工業備援系統電池模組的需求。

AES-KY 伺服器

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