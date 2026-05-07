川湖第1季每股賺36.58元 毛利率77.74%創新高 4月營收寫新猷

AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）昨（6）日公布首季稅後純益34.85億元，雖季減8.2%，仍是歷年最強第1季，並且是歷史單季獲利次高，年增38.7%，每股純益36.58元；4月營收首度飛越20億元大關、達25.95億元，續創新高。

川湖將在今（7）日舉行法說會，說明上季財報細節與業績展望，買盤則提前卡位，推升川湖昨天股價大漲260元，收4,400元，創波段新高價，成交量1,000多張，三大法人昨天共計買超川湖119張。

川湖結算，首季毛利率高達77.74%，創單季新高，是財報另一大亮點，優於大客戶輝達的毛利率表現。

川湖去年毛利率76%，公司先前預期，今年毛利率將是去年正負1.5到2個百分點之間。

川湖並公布4月營收25.95億元，續創歷史新高紀錄，並首度突破20億元，月增35.3%，年增79.1%，法人預期，主要受惠輝達新一代Vera Rubin新平台開始拉貨。川湖累計前四月營收80.45億元，年增48.9％。

川湖執行副總王俊強之前表示，2026年營運將會優於2025年，而且欲小不易，2027年更健康，川湖掌握全球AI伺服器滑軌的規格，今年不論是營收或者獲利，都可望有兩位數成長，以川湖的技術，加上AI產業的成長趨勢，持續看好今年業績表現。

他強調，北美雲端服務供應商（CSP）都在擴大投資，「我們是跟著CSP的步調走，業績不會差」，預估今年仍是逐季成長走勢。

川湖今年資本支出預估在700萬美元到800萬美元之間，美國德州休士頓新廠正在裝機當中，今年可望量產。