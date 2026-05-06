宏達電公布Q1財報…每股虧損0.29元 暌違6年今年每股配息0.5元

宏達電今（6）日公布第一季財報，第一季營收6.5億元，營業淨損5.6億元，營業利益率為-86.2%，歸屬於母公司業主淨損為2.4億元，每股虧損0.29元。

宏達電也公布，今年每股將配發現金股利0.5元，這也是睽違6年來，宏達電首度配發現金股利。宏達電股東會預計6月18日舉行。

宏達電近年持續拓展海外人工智慧（AI）穿戴版圖，旗下VIVE Eagle在新加坡攜手Singtel正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能。產品整合AI助理、語音互動、智慧拍攝、支援70+種語言的圖像翻譯。針對AI穿戴日益受關注的資安與隱私議題，VIVE Eagle採去識別化措施保護，強化高標準資安與隱私設計。

HTC攜手NHK、NHK Promotions及NTT DOCOMO Studio & Live，推出大型沉浸式文化娛樂體驗《夢回大坂城－戰國武士記》，打造全球首座「大坂城再現」Free Roam混合實境（XR）體驗。此次合作結合日本公共媒體的歷史內容與影像製作實力，以及VIVERSE的XR技術與沉浸式平台能力，將文化資產轉化為可規模化、可輸出的LBE內容，展現XR技術在文化敘事與現場娛樂的應用潛力。