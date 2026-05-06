四大引擎帶動！中磊4月營收年增逾六成、創次高 累計前4月為同期新高

網通大廠中磊（5388）受惠北美有線電視、電信營運商出貨增溫；企業網通回溫，邊緣AI產品出貨CSP客戶等四大引擎帶動，4月營收68.6億元，年增超過65.5%，僅次於3月的歷史新高水準，創下單月營收歷史次高紀錄，累計前4月營收也是歷史同期新高。

中磊4月營收68.6億元，較上月歷史新高水準，月減1.1%，年增達65.5%，累計前4月營收235.1億元，年增51.67%，單月及單季均創歷史同期新高。

目前中磊來自北美市場貢獻營收近七成，亞洲及歐洲則各為15%。中磊表示，營運持續成長，主因為受惠AI趨勢帶動整體寬頻需求升級，尤其北美的有線電視及電信營運商競相升級。

中磊近年搭上有線電視營運商升級DOCSIS 4.0需求，用戶端設備（CPE）去年開始出貨，推升營運表現；同時接獲DOCSIS 4.0升級所需的DAA（分散式局端產品）1.8G產品新訂單，預計第2季末可望開始出貨。

此外，中磊表示，近年布局北美電信營運商也有所斬獲，光纖產品及5G FWA產品量產出貨，成長亮眼；企業網通部分除庫存去化告一段落，WiFi 7升級需求浮現也將推升營運表現；而邊緣AI相關的智慧監控產品也開始出貨大型雲端服務供應商（CSP），均推升營運表現。

法人看好，中磊今年營運可望逐季成長。