宏達電財報／第1季每股虧損0.29元 今年積極拓展海外市場

英業達（2356）6日公告4月營收847.9億元，月減3.2%，年增36.5%，創下歷史次高，公司表示無論是伺服器還是筆電，出貨狀況都十分不錯，預計伺服器第2季出貨量將較第1季維持雙位數成長，而筆電則

2026-05-06 16:54