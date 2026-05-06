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宏達電財報／第1季每股虧損0.29元 今年積極拓展海外市場
宏達電（2498）6日公告第1季每股虧損0.29元，較去年第4季每股虧損0.67元收斂，但較去年同期每股純益4.86元，由盈轉虧。
宏達電去年同期因認列處分收益，基期較高。宏達電指出，公司正持續拓展海外AI穿戴版圖，旗下VIVE Eagle在新加坡攜手Singtel正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能。
據悉，VIVE Eagle具備整合AI 助理、語音互動、智慧拍攝、支援70+種語言的圖像翻譯功能。針對 AI 穿戴日益受關注的資安與隱私議題，VIVE Eagle採去識別化措施保護，保障隱私，同時通過ISO 27001與ISO 27701 國際雙驗證，強化高標準資安與隱私設計。
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