快訊

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電財報／第1季每股虧損0.29元 今年積極拓展海外市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）6日公告第1季每股虧損0.29元，較去年第4季每股虧損0.67元收斂，但較去年同期每股純益4.86元，由盈轉虧。

宏達電去年同期因認列處分收益，基期較高。宏達電指出，公司正持續拓展海外AI穿戴版圖，旗下VIVE Eagle在新加坡攜手Singtel正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能。

據悉，VIVE Eagle具備整合AI 助理、語音互動、智慧拍攝、支援70+種語言的圖像翻譯功能。針對 AI 穿戴日益受關注的資安與隱私議題，VIVE Eagle採去識別化措施保護，保障隱私，同時通過ISO 27001與ISO 27701 國際雙驗證，強化高標準資安與隱私設計。

宏達電 資安 新加坡

延伸閱讀

宏達電營收／4月1.51億元 月減54.64%、年減3.46%

精誠財報／第1季每股賺2.64元 創歷年同期新高

達爾膚超額配息！首季每股賺1.88元、擬發2元現金股利

精誠財報／第1季EPS 2.64元 寫歷年同期新高

相關新聞

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

汎銓（6830）公布2026年第1季合併營收5.79億元，年增24.54%，創歷年同期新高，稅前淨損2,108萬元，稅後淨損3,185萬元，每股稅後虧損（EPS）0.61元。

英業達營收／4月847.9億元 創下歷史次高

英業達（2356）6日公告4月營收847.9億元，月減3.2%，年增36.5%，創下歷史次高，公司表示無論是伺服器還是筆電，出貨狀況都十分不錯，預計伺服器第2季出貨量將較第1季維持雙位數成長，而筆電則

四大引擎帶動！中磊4月營收年增逾六成、創次高 累計前4月為同期新高

網通大廠中磊（5388）受惠北美有線電視、電信營運商出貨增溫；企業網通回溫，邊緣AI產品出貨CSP客戶等四大引擎帶動，4月營收68.6億元，年增超過65.5%，僅次於3月的歷史新高水準，創下單月營收歷

啓碁財報／第1季每股純益2.36元 創同期新高

網通大廠啓碁（6285）今日公布第1季財報，每股純益2.36元，創歷史同期新高，啓碁近年受惠低軌衛星產品布局持續發酵，更搶進大型雲端資料中心需求，推出OCS交換器。

信錦財報／第1季每股賺0.35元 力拚低軌衛星業務成長

精密機構件大廠信錦（1582）於6日召開董事會，公告2026年第1季財務報告。第1季低軌衛星(LEO)營收及占比已較去年同期顯著提升，惟受到整體PC產業景氣尚未復甦，換機需求仍保守下，第1季合併營業收

宏達電財報／首季毛利率41.7% 每股虧損0.29元

宏達電（2498）6日公布2026年第1季合併財務報告，首季營業收入為6.5億元，營業毛利率為41.7%；營業淨損為5.6億元，營業利益率為-86.2%；歸屬於母公司業主淨損2.4億元，每股虧損0.2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。