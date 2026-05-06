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勤誠逢新舊專案轉換期 4月營收年增4.6%增幅收斂

中央社／ 台北6日電
伺服器機殼大廠勤誠今天公布4月營收。國產提供
伺服器機殼大廠勤誠今天公布4月營收。國產提供

伺服器機殼大廠勤誠今天公布4月營收新台幣20.6億元，年增4.6%，較3月下滑17.6%，比起今年前3個月個別營收年成長率至少4成起跳，增幅明顯收斂。

勤誠說明，4月營收下滑主要因為逢新舊專案交替的轉換期，現階段正積極優化產能調度與備料，全力為後續的出貨高峰蓄積成長動能。

勤誠表示，受惠終端AI應用需求攀升，全面帶動資料中心硬體建置熱潮，今年以來營收維持強勁成長；今年前4月營收91.7億元，年增率達49.7%。

展望後勢，勤誠表示，AI帶動的建置需求依然明確，近期亞馬遜、微軟、Google、Meta等北美4大雲端服務供應商（CSP）發布最新財報，再上修今年度資本支出預測，確立AI基礎建設長線發展趨勢，勤誠有望跟著受惠。

因應市場需求熱絡，以及國際地緣政治變數，勤誠加速推進製造與營運的在地化策略布局，位於美國的全新NCT（新產品導入與打樣）廠區已於3月中旬正式落成啟用，馬來西亞量產基地預計今年陸續上線；搭配持續建置中的美國量產廠區，可望助攻後續營運成長。

勤誠 營收 Google

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