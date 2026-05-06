啓碁財報／第1季每股純益2.36元 創同期新高

網通大廠啓碁（6285）今日公布第1季財報，每股純益2.36元，創歷史同期新高，啓碁近年受惠低軌衛星產品布局持續發酵，更搶進大型雲端資料中心需求，推出OCS交換器。

近期啓碁來自低軌衛星、電信及企業端應用均有增溫表現，第1季營收291.56億元，季增8%，年增2.7%，毛利率13.76%，高於去年同期12.2%，低於上季14.1%，營業利益13.62億元，季增23.8%，年增31%，歸屬母公司業主淨利為11.32億元，季增14.7%，年增23.3%，每股純益2.36元，創同期新高。

今年2026 CES及MWC等國際大展上，啓碁都主打次世代AI網路的OCS全光交換器，啓碁表示，為滿足AI時代對資料中心高速運算需求，啓碁推出OCS全光交換器，透過消除光電轉換，相較於傳統光電轉換可大幅降低逾95%能耗，並具備超低延遲性，確保GPU間高速同步運作，同時，可大幅降低設備升級成本，協助企業建構高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

法人表示，啓碁OCS全光交換器已經打入美系光通訊領導廠商，可望於2027年開始貢獻營收。