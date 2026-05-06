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凌華營收／4月15.11億元、年增63%續創新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
凌華董事長劉鈞。記者曾吉松／攝影
凌華董事長劉鈞。記者曾吉松／攝影

工業電腦大廠凌華（6166）6日公布2026年4月營收，單月合併營收達15.11億元，月增5.6%、年增達63%，續創單月歷史新高，累計今年前四月營收達49.55億元，年增38%，營運動能穩健成長。

展望未來，「Physical AI（實體AI）」將成為關鍵成長引擎。凌華將於6月登場的COMPUTEX TAIPEI 2026中，以「Edge AI Agent」與「Physical AI」為主軸，展示多項已落地的創新應用，凸顯AI從運算走向實體場景的發展趨勢。

機器人應用方面，凌華將攜手美國矽谷機器人夥伴，共同展示AI驅動的工業級通用機器人。該解決方案採用凌華邊緣運算平台事業群的Edge AI技術，展現公司在新興機器人市場的關鍵技術實力，也為未來奠定成長基礎。

在智慧醫療領域，凌華亦深化與友達集團旗下達擎（AUO Display Plus）的合作，結合3D裸視顯示與邊緣AI醫療運算平台，打造創新的精準醫療視覺輔助方案。此跨域整合不僅提升醫療判讀效率與準確性，也顯示邊緣AI於高附加價值場域的廣泛應用潛力，成為未來重要成長動能。

凌華強調，公司已成功將AI從單純算力競賽推進至多元實體應用場景，涵蓋智慧製造、醫療與機器人等領域，並持續透過國際策略合作擴大生態系布局。隨著Edge AI與Physical AI應用逐步成熟，公司對未來營運成長深具信心。

凌華 機器人 營收

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