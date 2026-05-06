信錦財報／第1季每股賺0.35元 力拚低軌衛星業務成長

精密機構件大廠信錦（1582）於6日召開董事會，公告2026年第1季財務報告。第1季低軌衛星(LEO)營收及占比已較去年同期顯著提升，惟受到整體PC產業景氣尚未復甦，換機需求仍保守下，第1季合併營業收入新台幣21.15億元，與上季持平。

信錦第1季營業毛利為新台幣4.22億元，毛利率為20%。營業利益為新台幣1.12億元，營業利益率5.3%。業外受到人民幣兌美金升值影響產生匯兌損失，稅前淨利為新台幣0.88億元，歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣0.51億元。以加權平均股本計算，2026年第1季每股稅後盈餘（EPS）為新台幣0.35元。

根據研調機構指出，2026年至2027年低軌衛星將迎來發射高峰，估計將有超過1萬顆以上的規模，預期將同步推升地面接收設備的需求進入高速成長期。信錦企業目前是低軌衛星地面接收設備關鍵零組件之供應商，亦布局切入衛星發射端的精密機構件產品，隨著客戶擴大衛星發射規模、展開衛星規格升級，將進一步帶動衛星發射數量與地面接收設備之需求，法人預估全球衛星產業規模從2025年到2040年之年複合成長率達7.5%。

展望未來，信錦指出，受惠於低軌衛星產業強勁的成長動能，不僅將帶動公司今年低軌衛星(LEO)營收規模倍增，亦將加速公司在接收端與發射端的數個專案項目，於今年下半年陸續導入生產，而公司在太空衛星領域的營收規模與占比將呈現逐季成長的趨勢。