宏達電財報／首季毛利率41.7% 每股虧損0.29元

宏達電（2498）6日公布2026年第1季合併財務報告，首季營業收入為6.5億元，營業毛利率為41.7%；營業淨損為5.6億元，營業利益率為-86.2%；歸屬於母公司業主淨損2.4億元，每股虧損0.29元。

宏達電表示，持續拓展海外 AI 穿戴版圖，旗下 VIVE Eagle 在新加坡攜手 Singtel 正式上市，並於香港推出本地化更新，新增廣東話語音功能。產品整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝、支援70+種語言的圖像翻譯。

宏達電說，針對 AI 穿戴日益受關注的資安與隱私議題，VIVE Eagle 採去識別化措施保護，保障隱私，同時通過 ISO 27001 與 ISO 27701 國際雙驗證，強化高標準資安與隱私設計。

HTC G REIGNS受邀參與光寶科於 MWC 2026 的展出，展示雙方在德國成功落地的 5G 專網商轉成果。此次展出聚焦 5G SA 專網結合 XR 與邊緣運算，展現其在多終端同步連線、高流量負載情境下，仍能維持低延遲、高穩定與高頻寬傳輸表現。透過高效能 5G RU 技術支援，雙方進一步驗證企業沉浸式應用場域的可規模化部署潛力，並為電信商與企業客戶提供更完整的專網整合解決方案。

宏達電攜手NHK、NHK Promotions及NTT DOCOMO Studio & Live，推出大型沉浸式文化娛樂體驗《夢回大坂城－戰國武士記》，打造全球首座「大坂城再現」Free Roam XR體驗。此次合作結合日本公共媒體的歷史內容與影像製作實力，及VIVERSE的XR技術與沉浸式平台能力，將文化資產轉化為可規模化、可輸出的LBE內容，展現XR技術在文化敘事與現場娛樂的應用潛力。