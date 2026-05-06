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長華財報／首季轉盈EPS 0.51元 未實現股票部位利益達73億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

長華集團旗下長華*（8070）電材6日公布第1季合併財報，受惠網通、工控應用及先進封裝設備需求持續強勁帶動，首季營收54.22億元，季增6%、年增20%，創2022年第4季以來單季新高；毛利率18%，與上季持平、較去年同期微幅下滑1個百分點；營益率12%，則較上季及去年同期皆提升1個百分點。公司表示，首季營業毛利季增8%、年增18%，在費用控制得宜下，營業利益成長動能更為明顯，分別季增17%、年增33%。

獲利方面，長華首季歸屬母公司業主淨利3.62億元，較前一季由虧轉盈、年增9%，每股稅後純益0.51元。公司指出，由於上季認列轉投資損失及商譽減損等一次性不利因素已不復存在，使第1季整體獲利表現回歸正常水準。

此外，長華首季已實現資本利得約7,900萬元，將作為首季配息資金來源。截至第1季底，公司尚有未實現股票部位損益約73億元，可作為未來配息或投資的潛在來源。整體來看，長華首季在本業需求回溫、費用控管及業外干擾減輕下，營收與獲利同步改善，後續營運動能仍將觀察網通、工控與先進封裝設備需求延續性。

營收 股票 成長

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