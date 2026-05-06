信錦首季每股賺0.35元3年新低 低軌衛星營收逐季成長

軸承廠信錦今天公布第1季財報，營收21.15億元，年減5.7%，與去年第4季幾乎持平；歸屬母公司淨利5098萬元，年減66.4%，季減24.9%，單季每股純益0.35元，創下近3年新低。

信錦首季毛利率19.96%，季減1.12個百分點，比去年同期大幅下滑6.4個百分點，失守2成大關。

信錦表示，第1季低軌衛星營收及占比較去年同期顯著提升，惟受到整體PC產業景氣尚未復甦，換機需求保守，第1季營收較去年同期下滑，另在業外方面，受到人民幣兌美金升值影響，產生匯兌損失。

展望後市，信錦表示，受惠低軌衛星產業強勁的成長動能，將帶動今年低軌衛星相關營收規模倍增，成為主要營運動能。信錦加速在接收端與發射端的數個專案項目推動，今年下半年陸續導入生產，預估今年太空衛星領域相關營收規模與占比可望呈現逐季增長。