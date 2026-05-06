邁達特財報／第1季EPS 0.17元 本業獲利成長、惟受評價損失影響淨利

IT智能化最佳夥伴MetaAge邁達特（6112）6日董事會通過第1季合併財務報表，合併營收約60.2億，季增7.4%，年增27%；歸屬於母公司業主淨利約0.33億元，季減71.6%，年減41.1%，基本每股盈餘0.17元。

本季營收大幅成長，主要受惠於生成式AI應用快速擴張，帶動企業對高效能運算（HPC）與AI算力需求提升，挹注伺服器與相關產品出貨動能；此外，海外子公司Brainstorm營運表現亮眼，亦對整體營收帶來貢獻。

惟歸屬母公司淨利較去年同期下滑，主要原因為轉投資中依公允價值評價認列損失，該影響來自資本市場波動，與本業營運表現無直接關聯。若排除該評價影響，本業獲利維持成長。

邁達特總經理施建成表示：「本季營收增長強勁，主要來自AI需求持續擴張，進而帶動企業基礎建設投資升溫。展望未來，邁達特將協助企業從AI設備導入為起點，延伸至系統整合與加值服務領域，並強化資安防護，藉此提升專案附加價值，進一步優化邁達特毛利結構，鞏固長期競爭優勢。」

根據Gartner預測，2026年全球IT支出將年增近10%，並首度突破6兆美元，主要成長動能來自AI基礎建設與相關設備投資，顯示企業對算力與資料中心需求持續擴大。在此環境下，邁達特對未來成長動能維持樂觀看法。

展望未來，隨著AI基礎建設需求快速成長，市場機會已由硬體設備延伸至平台建置、資料整合、資料治理與後續維運等加值服務領域，將帶動專案價值提升，並逐步優化公司營收結構與獲利能力。