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臻鼎4月營收151.96億元 年增1.83%寫歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。圖／本報資料照片
臻鼎董事長沈慶芳。圖／本報資料照片

全球PCB領導大廠臻鼎（4958）今日公布2026年4月合併營收為新台幣151.96億元，年增1.83%，創歷年同期新高。累計1至4月營收達559.24億元，年增4.2%，亦締造歷年同期新猷，反映公司在高階AI應用需求帶動下，營收規模持續擴張。

臻鼎表示，4月營收持續受惠高階AI相關產品強勁需求，伺服器/光通訊營收年增逾230%，再創單月歷史新高；IC載板業務年增近70%，同步刷新單月紀錄。累計今年前四月，伺服器/光通訊及IC載板兩大業務之合計營收占比已突破20%，顯示公司營運重心由過往深耕之消費性電子領域轉向AI全產業鏈之戰略轉型已展現成果。透過產品組合高階化發展，公司穩步推進由「規模導向」邁向「價值導向」之長期發展策略。

為掌握AI大趨勢下的龐大商機，臻鼎在產能擴充與資本佈局上雙管齊下。集團於4月22日舉行「淮安科技城HD園區」動土典禮，規劃新建HDI/mSAP與HLC廠，致力將淮安打造為全球規模最大且技術最先進的PCB生產基地。同時，董事會亦於4月17日決議通過子公司禮鼎科技赴香港聯交所申請上市，藉由建立國際資本市場平台，加速禮鼎的高階IC載板在AI 領域的產能擴張與技術升級，進一步釋放高成長業務價值。

展望後市，臻鼎指出，在AI算力相關需求持續暢旺的推動下，今年伺服器/光通訊及IC載板兩大業務成長動能將逐季攀升。憑藉完整的產品組合優勢以及各廠區新開出之高階產能陸續到位，公司整體營運規模與獲利能力可望同步提升，成長力道將顯著優於過往水準，進一步鞏固臻鼎於全球PCB產業的領導地位。

臻鼎 營收

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