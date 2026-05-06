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華擎財報／首季獲利5.11億元、年增15.8% EPS 4.14元今年挑戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
華擎總經理許隆倫。（本報系資料庫）
華擎總經理許隆倫。（本報系資料庫）

華擎（3515）6日公布第1季稅後純益5.11億元，季增2.81%，年增15.8%，營運淡季不淡；第1季每股稅後純益（EPS）為4.14元，去年第4季EPS為4.03元，去年同期EPS為3.58元。法人預估，在人工智慧（AI）伺服器助攻之下，今年業績可望逐季成長，挑戰新高。

華擎第1季毛利率14.96%，表現不俗，去年同期是14.78%，去年第4季是12.78%。

華擎3月營收49.30億元，創同期新高，月增173.79%，年增55.06%；第1季營收133.66億元，則創下單季歷史次高，年增27.76%，季減2.5%。

針對今年業績展望，華擎總經理許隆倫之前表示，已獲得歐系廠商訂單，去年出貨輝達（NVIDIA）B200產品，今年第1季B300產品可望放量，成為主要成長動能，並持續朝向下世代產品推進。同時，通用伺服器方面，今年將恢復成長，相關業績可望兩位數成長。

華擎截至去年第3季產品營收比重，主機板21%、工業電腦4％、伺服器14%、AI伺服器43%、其他18%。

至於在工業電腦方面的展望，許隆倫之前表示，過去兩三年受疫情後供應鏈調整，以及總體經濟不確定影響，工業電腦市場整體復甦速度相對緩慢。不過，從去年開始可觀察到需求逐步回升，加上經歷長期盤整後，整體市場正重新回暖。

他說，目前華擎旗下工業電腦廠東擎投入的產品多屬於工控與商用領域，並非一般消費性產品，而這類系統通常需符合嚴格安規與資安認證，雖然認證時程較慢，不過，一旦穩定供貨後，毛利率表現優於一般個人電腦（PC）產品，對提升獲利有直接幫助。

EPS 營收 伺服器 財報

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