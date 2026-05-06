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汎銓首季虧損收斂…每股虧損0.61元 4月營收達2.12億元續寫同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓預定今年10月推出自行研發的矽光子光損偵測MSS HG主機&測試載台，開啟矽光子產業新紀元。圖／汎銓提供
汎銓預定今年10月推出自行研發的矽光子光損偵測MSS HG主機&測試載台，開啟矽光子產業新紀元。圖／汎銓提供

AI晶片研發分析平台－汎銓今日公布第1季合併營收達5.79億元，年增24.54％，創歷年同期新高，稅前虧損為2108萬元，稅後虧損3185萬元，每股虧損0.61元，比去年同期收斂。汎銓指出，受惠材料分析(MA)及AI晶片分析業務委案需求暢旺，加上海外據點營收逐步顯現，使整體營運規模與獲利能力同步提升，第1季毛利率21.6％，年增8.43個百分點，公司強調營運正逐步朝向獲利成長軌道邁進。

汎銓也同步公告4月合併營收達2.12億元，主因4月適逢清明連假影響工作天數，使4月營收月減5.55％，但受惠半導體及AI相關客戶仍推進先進製程及矽光子技術研發進程，4月營收仍站穩2億以上水準，且比較去年同期成長20.24％，續創歷年同期新高；累計2026年1至4月合併營收為7.91億元，年增23.36％，也創歷年同期新高表現。

隨著全球半導體產業持續朝向AI、高速運算與先進製程發展，汎銓認為對材料分析、失效分析及光學檢測需求將持續提升，同時積極切入矽光子檢測與設備市場，打造營運第二成長引擎。憑藉已手握台灣、日本及美國之「光損偵測裝置」發明專利，成功切入光訊號傳輸CPO三大核心架構——E-O(Electrical to Optical)、O-O(Optical to Optical)與O-E(Optical to Electrical)，掌握光通訊系統品質與良率的關鍵環節。

汎銓強調，公司長期深耕半導體材料分析與故障分析領域，並延伸發展矽光子專用光損偵測與定位技術，透過自有光學檢測系統，能精準解析光訊號於CPO(共同封裝光學元件)架構中的E-O、O-O及O-E各階段的損耗位置與成因，協助客戶快速提升產品良率與系統穩定性。

除了持續深化矽光子光損分析服務，並以此建立高市占基礎外，亦積極推進光損偵測設備商品化，拓展設備銷售業務，同時透過專利授權與技術輸出，將技術導入晶圓廠及封測廠的In-Line設備應用。

營收

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