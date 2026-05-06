AES財報／今年首季EPS 達10.64元 賺逾1個股本

電池模組股王AES-KY （6781）6日公布今年首季財報，受惠AI伺服器BBU業務持續強勁，帶動單季稅後純益來到9.09億元，季增12.22%、年增9.65%，為單季歷史次高、同期新高紀錄，每股純益達10.64元，賺逾一個股本。

AES今年首季營收45.3億元，季增1.55%、年增31.76%；毛利率36.1%，季增2.12個百分點、年減3.11個百分點；營益率24.16%，季增2.2個百分點、年減3.57個百分點。

展望2026年，AES董事長宋福祥表示，隨著5G基地台的布建、人工智慧（AI）的快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，持續推動中大型工業備援系統電池模組的需求，其中，基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢。資料中心因人工智慧快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能。

宋福祥指出，公司在此市場的新客戶取得亦有具體的進展，預期2026年鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比仍將逐步提升。

不過，宋福祥示警，全球輕量型電動載具銷售正快速成長，唯目前市場發展仍存在諸多結構性問題需要克服，包括庫存過剩等因素，進而導致市場復甦節奏明顯慢於產業預期，也迎來更多的挑戰。