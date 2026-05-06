汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

汎銓（6830）公布2026年第1季合併營收5.79億元，年增24.54%，創歷年同期新高，稅前淨損2,108萬元，稅後淨損3,185萬元，每股稅後虧損（EPS）0.61元。

汎銓指出，受惠材料分析（MA）及AI晶片分析業務委案需求暢旺，加上海外據點營收逐步顯現，使整體營運規模與獲利能力同步提升，第1季毛利率21.58%，年增8.43個百分點，使整體虧損幅度較去年同期明顯收斂，營運正逐步朝向獲利成長軌道邁進。

汎銓同步公告4月合併營收2.12億元，雖逢清明連假影響工作天數，4月營收較上月減少5.55%，但受惠半導體及AI相關客戶仍積極推進先進製程及矽光子技術研發進程，4月營收仍站穩2億元以上，較去年同期成長20.24%，續創歷年同期新高。累計2026年1至4月合併營收7.91億元，年增23.36%，亦創歷年同期新高表現。

汎銓強調，看好今年起營運正式邁向新成長期，隨著全球半導體產業持續朝向AI、高速運算與先進製程發展，對材料分析、失效分析及光學檢測需求將持續提升，同時積極切入矽光子檢測與設備市場，打造營運第二成長引擎，憑藉已手握台灣、日本及美國之「光損偵測裝置」發明專利，成功切入光訊號傳輸CPO三大核心架構——E-O（Electrical to Optical）、O-O（Optical to Optical）與O-E（Optical to Electrical），掌握光通訊系統品質與良率的關鍵環節。

展望未來營運，汎銓持審慎樂觀看法，看好在「埃米世代製程材料分析」、「AI客戶專區深化合作」、「矽光子量測服務、設備銷售、授權等三軌新商模發展」，及「全球四大半導體產業區域據點布局」等四大成長動能驅動下，將挹注未來營運持續放大。

汎銓6日以990元開高後首度衝上1,000元，寫歷史新高，可惜盤中翻黑，重挫至跌停878元收盤。