快訊

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

精誠財報／第1季EPS 2.64元 寫歷年同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠（6214）資訊董事會6日通過115年第１季財報，合併稅後淨利為7.18億元，較去年同期的2.72億元，成長164.51%；每股盈餘2.64元。115年第1季合併營收、合併稅後淨利與每股盈餘皆創歷年同期新高。

精誠資訊表示，第1季營收以及獲利均有顯著成長，在本業部分，主要受惠企業持續投資數位轉型，帶動軟體開發與系統整合等服務需求穩定成長；另一方面，AI應用情境導入落地，從單一部門運用逐步擴大到各營運單位，成為剛性需求，也成為新一波成長動能；而半導體產業持續加大擴張力道，也跟著帶動精誠在海外業務的成長。此外，今年台灣資本市場熱度持續推升，相較於去年同期，業外投資挹注大幅增長，也是第1季稅後淨利成長的原因。

展望下半年，精誠將持續推動企業級AI平台（EAP）應用落地，深化AI在各產業的實務導入，整合精誠在軟體開發與數據整合的優勢，加快AI應用服務的變現能力；同時配合國際資安發展趨勢與國內法規發展，推廣後量子時代資安因應方案，以及整合AI的資安解決方案服務，協助企業強化營運韌性與長期競爭力。另外，因應台商出海的強勁需求，精誠將持續擴大全球IT服務能量並加速海外市場布局，以掌握成長商機。

營收 軟體 精誠

延伸閱讀

聯強財報／商用加值與半導體業務發威 首季獲利創同期新高、EPS1.77元

建新財報／第1季EPS 0.67元 新科智慧物流園區目標第2季啟動添動能

揚秦財報／麥味登展店成績亮眼 首季 EPS 1.65元

裕民財報／第1季繳出亮麗成績單 獲利年增334.9%、EPS 1.17元

相關新聞

臻鼎4月營收151.96億元 年增1.83%寫歷年同期新高

全球PCB領導大廠臻鼎（4958）今日公布2026年4月合併營收為新台幣151.96億元，年增1.83%，創歷年同期新高。累計1至4月營收達559.24億元，年增4.2%，亦締造歷年同期新猷，反映公司

華擎財報／首季獲利5.11億元、年增15.8% EPS 4.14元今年挑戰新高

華擎（3515）6日公布第1季稅後純益5.11億元，季增2.81%，年增15.8%，營運淡季不淡；第1季每股稅後純益（EPS）為4.14元，去年第4季EPS為4.03元，去年同期EPS為3.58元。法

汎銓首季虧損收斂…每股虧損0.61元 4月營收達2.12億元續寫同期新高

AI晶片研發分析平台－汎銓今日公布第1季合併營收達5.79億元，年增24.54％，創歷年同期新高，稅前虧損為2108萬元，稅後虧損3185萬元，每股虧損0.61元，比去年同期收斂。汎銓指出，受惠材料分

英業達營收／4月847.9億元 創下歷史次高

英業達（2356）6日公告4月營收847.9億元，月減3.2%，年增36.5%，創下歷史次高，公司表示無論是伺服器還是筆電，出貨狀況都十分不錯，預計伺服器第2季出貨量將較第1季維持雙位數成長，而筆電則

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

汎銓（6830）公布2026年第1季合併營收5.79億元，年增24.54%，創歷年同期新高，稅前淨損2,108萬元，稅後淨損3,185萬元，每股稅後虧損（EPS）0.61元。

宏達電營收／4月1.51億元 月減54.64%、年減3.46%

宏達電（2498）6日公布2026年4月合併營業收入為1.51億元，月減54.64%，年減3.46%；累計今年前4月合併營收8.04億元，年減7.06%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。