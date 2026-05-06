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宏達電營收／4月1.51億元 月減54.64%、年減3.46%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）6日公布2026年4月合併營業收入為1.51億元，月減54.64%，年減3.46%；累計今年前4月合併營收8.04億元，年減7.06%。

宏達電旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle正式攜手日本電信夥伴KDDI進軍日本市場，在4月24日透過au +1 collection開賣，並於KDDI、沖繩セルラー直營門市、au Online Shop及指定通路展開銷售與展示體驗，擴大日本AI穿戴市場布局。

宏達電表示，VIVE Eagle通過ISO國際雙驗證，並採用與政府及金融機構相同標準加密技術設計，強化資料與隱私保護。功能方面，VIVE Eagle支援語音互動、智慧拍攝、翻譯與資訊查詢，並優化VIVE AI連續對話體驗；即拍即譯最高支援71種以上語言，讓AI更自然融入日常生活。

另外，HTC旗下支持全球新興藝術實驗與科技倡議的VIVE Arts宣布，攜手巴黎畢卡索國家博物館與法國沉浸式內容製作公司Lucid Realities，推出全新XR沉浸式體驗《格爾尼卡的蛻變》，此作品在巴黎展出至2026年9月6日。

宏達電指出，此次展出不僅延伸博物館典藏價值，也展現VIVE Arts深耕全球文化科技領域的布局，並突顯其以XR技術推動文化資產保存、藝術創新詮釋與跨國合作的實績。

宏達電表示，旗下3D內容平台VIVERSE持續深化沉浸式娛樂布局，並在文化部黑潮計畫支持下，推出「多人沉浸式走動系統」，推動大型LBE（實景娛樂）體驗發展。

宏達電強調，憑藉XR軟硬體整合、內容平台與場域營運經驗，已建立具規模化與跨市場拓展潛力的沉浸式娛樂解決方案，並於全球累積多項代表性案例。近期包括於日本推出的《小王子：星旅奇遇（暫譯）》及《夢回大坂城－戰國武士記》，分別結合經典文學與歷史文化內容，展現文化IP轉化為大型沉浸式娛樂的應用潛力。隨著全球沉浸式娛樂市場持續成長，HTC將透過VIVERSE平台與關鍵技術，攜手內容創作者與場域夥伴，加速推動文化娛樂、觀光與教育等多元應用落地，並擴大國際市場布局，強化台灣在XR與沉浸式內容產業的競爭力。

宏達電 營收 沖繩

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