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研華法說會／在手訂單強勁！預估第2季營收續創新高
工業電腦龍頭研華（2395）6日舉行法說會，因供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極，帶動研華今年第1季營收、獲利均創單季新高，展望第2季，研華在在手訂單強勁下，預估第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），相比上季將有個位數增長，相比去年同期將有逾15%成長。換言之，研華本季營收將續創新高紀錄，獲利亦有機會登頂。
研華基於當前營運狀況與平均匯率美元兌新台幣31.5的假設下，預估第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），相比上季將有個位數增長，相比去年同期將有逾15%成長。
研華預估今年第2季毛利率38~40%，營益率16~18%。兩者均為近幾季平均水準區間。
研華今年首季營收203.85億元，季增13.75%、年增17.49%；毛利率39.14%，季減0.64個百分點、年減1.36個百分點；營益率18.29%，季增2.6個百分點、年增1.44個百分點；稅後純益衝上33.34億元，季增7.44%、年增21.95%，營收、獲利雙創新高紀錄，表現淡季不淡，每股純益為3.85元。
若以美元表達，研華第1季營收達6.44億美元，年增22%。整體營運以區域別而言均達雙位數年增，北美、歐洲、中國大陸、北亞、台灣及新興市場年對年分別為13%、19%、38%、15%、75%及24%。
研華今年首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極。三大區域BB值較上季持續成長，其中北美BB值達2.37，歐洲及大陸則分別成長至1.76及1.30。
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