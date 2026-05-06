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競國擬辦現金減資30% 每股退還現金約3元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

車用PCB廠競國（6108）6日召開重大訊息記者會，宣布董事會通過現金減資案，為優化資本結構並提高股東權益報酬率，擬辦理現金減資，減資比例達30%，每股將退還現金約3元。

競國財務處長表示，本次減資金額為4億6,348萬2,930元，預計消除普通股4,634萬8,293股。以公司目前已發行普通股1億5,449萬4,311股計算，減資比例為30%。

減資完成後，競國實收資本額將由原本15億4,494萬3,110元，降至10億8,146萬180元；發行股數則由1億5,449萬4,311股，減少至1億0,814萬6,018股。

依換股作業規劃，本次減少股本將依股東持股比例，以現金方式退還。股東每持有1,000股，將減少300股，並換發新股700股；換算每1,000股可領回現金約3,000元。公司指出，本次現金減資換發新股將採無實體發行，權利義務與原有股份相同。

減資

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