競國擬辦現金減資30% 每股退還現金約3元

由於台積電（2330）產能吃緊，外電報導蘋果找上英特爾、三星討論晶片生產，但目前僅是初期階段協商，消息引發外界關注，雖然4家公司都不評論，但英特爾股價周二大漲， 連同合作夥伴的聯電（2303）6日也受

2026-05-06 10:48