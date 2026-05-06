精誠財報／第1季每股賺2.64元 創歷年同期新高

精誠（6214）董事會6日通過2026年第1季財報，合併稅後淨利為7.18億元、年成長164.5％，每股純益2.64元，合併稅後淨利與每股盈餘皆創歷年同期新高。

精誠資訊表示，第1季營收以及獲利均有顯著成長，在本業部分，主要受惠企業持續投資數位轉型，帶動軟體開發與系統整合等服務需求穩定成長；另一方面，AI應用情境導入落地，從單一部門運用逐步擴大到各營運單位，成為剛性需求，也成為新一波成長動能。

而半導體產業持續加大擴張力道，也跟著帶動精誠在海外業務的成長。此外，今年台灣資本市場熱度持續推升，相較於去年同期，業外投資挹注大幅增長，也是第1季稅後淨利成長的原因。

展望下半年，精誠將持續推動企業級AI平台（EAP）應用落地，深化AI在各產業的實務導入，整合精誠在軟體開發與數據整合的優勢，加快AI應用服務的變現能力。

同時配合國際資安發展趨勢與國內法規發展，推廣後量子時代資安因應方案，以及整合AI的資安解決方案服務，協助企業強化營運韌性與長期競爭力。另外，因應台商出海的強勁需求，精誠將持續擴大全球IT服務能量並加速海外市場布局，以掌握成長商機。