聯發科折返平盤再衝高！IC設計火力不滅 晶豪科、群聯雙題材強鎖漲停

聯發科（2454）6日早盤延續強勢表現，連續3個交易日以漲停價開出，股價再創歷史新高3,470元，市值一度攀升至約5.56兆元，持續逼近權值二哥台達電（2308）。不過，隨著短線累計漲幅已接近35%，高檔獲利了結賣壓逐步浮現，盤初即出現漲停打開，股價進入高檔震盪整理格局。

在發哥動能降溫之際，盤面資金並未撤離AI主線，而是快速轉向兼具IC設計與記憶體題材的個股，成為資金集中火力的新焦點。其中，晶豪科（3006）與群聯（8299）雙雙強勢鎖住漲停，成為族群最吸金落點，也反映市場對「設計端＋儲存端」同步受惠題材的認同。

晶豪科屬IC設計廠，主要聚焦利基型DRAM市場，產品應用涵蓋工規、車用與嵌入式記憶體等非主流應用領域。隨著全球DRAM產能持續往高容量與高頻寬產品集中，低容量與利基型產品供給加速收縮，使市場結構逐步轉向供需緊縮格局，帶動價格回升預期升溫。盤中股價攻上漲停200元後鎖死，成交量放大至3.2萬餘張，漲停委買張數一度超過6,000張，顯示資金積極卡位具景氣循環與IC設計雙題材標的。

群聯則為NAND控制晶片IC設計廠，並延伸布局SSD與企業級儲存應用，產品涵蓋eSSD等高階儲存解決方案。隨AI資料中心建置加速與企業導入AI應用擴大，帶動資料生成量快速攀升，進一步推升NAND儲存需求進入結構性成長階段。同時eSSD滲透率提升，使其同時受惠於IC設計技術優勢與記憶體需求擴張，盤中亦帶量鎖住漲停價2,325元。

法人指出，AI應用正由模型訓練階段，逐步走向代理化與企業級導入，帶動資料生成與運算需求持續放大，形成結構性成長動能，進一步推升NAND與DRAM長線需求同步擴張。另一方面，記憶體供給端擴產態度相對保守，加上部分舊世代產品加速退出市場，使整體供需結構逐步收斂，價格循環回升的條件持續醞釀。

在權值股短線漲多震盪之際，盤面資金明顯出現結構性轉移，由先前集中於AI權值股的評價行情，轉向具備實質供需改善與產品組合優勢的族群。其中，晶豪科與群聯同時受惠IC設計與記憶體雙重題材，成為資金集中卡位的焦點標的，也反映市場資金正從單一權值股主導，進一步擴散至供應鏈中段的受惠族群，輪動格局逐步成形。