美光、三星狂飆引爆記憶體行情！南亞科、華邦電、晶豪科鎖漲停

AI需求引爆全球記憶體市場，產業結構正出現關鍵轉變。IDC指出，雲端業者積極搶購高階記憶體並願意支付溢價，供需關係已由過去循環性波動，轉向結構性吃緊，預期記憶體產業有望擺脫「暴起暴落」的景氣循環。

國際大廠率先反映這波趨勢。美光受惠高階產品出貨，昨夜股價大漲逾1成、市值首度突破7,000億美元；三星電子則在AI晶片與記憶體需求帶動下，早盤股價飆升逾12%、市值躍升兆美元，成為亞洲第二家達此門檻的企業。顯示全球資金正重新評價記憶體產業的長期價值。

在此背景下，台股記憶體族群同步爆發。6日盤面上，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等個股盤初一度全面攻上漲停，成為市場資金最集中的主流族群；即使盤中漲幅收斂，南亞科、華邦電與晶豪科仍強勢鎖漲停，顯示多頭力道延續。

基本面與籌碼面亦同步轉強。華邦電看好DDR4與LPDDR4供給緊張，預期價格續揚，AI需求成為成長新動能；旺宏則受惠報價補漲與庫存去化，帶動獲利回升。另一方面，外資與投信連袂加碼南亞科、力積電等標的，資金卡位態勢明確。

整體來看，隨著國際大廠市值重估、台股族群同步轉強，記憶體產業正站上AI驅動的結構轉折點；在股價已大幅上揚與產業基本面轉變交織下，台廠記憶體股後續走勢與評價空間，持續成為市場關注焦點。