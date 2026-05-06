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英特爾大漲！聯電搭順風車一度飆漲停 寫近26年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電 。（路透）
聯電 。（路透）

由於台積電（2330）產能吃緊，外電報導蘋果找上英特爾、三星討論晶片生產，但目前僅是初期階段協商，消息引發外界關注，雖然4家公司都不評論，但英特爾股價周二大漲， 連同合作夥伴的聯電（2303）6日也受到激勵，股價開高後衝上漲停91.4元，寫2000年6月、近26年新高，但盤中漲停打開，漲幅逾7%。

彭博資訊報導，蘋果和英特爾進行初期階段協商，討論委託晶片代工服務；蘋果的主管也曾參訪三星在德州建設中的晶圓廠，該廠未來將生產先進晶片；知情人士表示，迄今這些行動還沒有促成任何訂單，蘋果與兩家供應商的合作仍處於非常初步的階段。

聯電與英特爾合作，在先進封裝與製程領域的合作進展顯著，聯電表示，與英特爾的合作，核心戰略為結合聯電的成熟／特殊製程優勢與英特爾的封裝技術，共同搶攻AI與高效能運算（HPC）市場。

英特爾先進封裝傳出招手晶片大廠下單，隨著英特爾相關勢力擴大，將同步帶旺聯電出貨；英特爾周二股價大漲，以108.15美元收盤，漲幅12.92%；聯電ADR以14.01美元收盤，漲幅 7.94%， 雙重激勵下，聯電6日以88.5元開高後衝達漲停91.4元，為2000年6月以來的新高價，盤中爆出逾19萬張成交量，居盤中個股成交量第三名，不過漲停未鎖住，盤中打開。

聯電 英特爾 晶片

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