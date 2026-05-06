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富世達樂觀：今年沒淡季
軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（5）日召開法說會，總經理徐安賜指出，從目前訂單觀察，今年可說「沒有淡季」，AI市場需求強勁，預估伺服器相關業務將呈倍數年成長，整體展望正向樂觀。
富世達已公告首季財報數據，首季每股純益13.38元創新高。但富世達昨日股價打入跌停，下跌220元，收1,995元，跌破2,000元大關，引發外界關注。
富世達財務長邱稚育表示，目前產品組合已經發生相當大的變化，首季伺服器產品營收比重超過五成，來到56.4%，伺服器產品營收年增率高達5.47倍，在高毛利率產品領域已有所斬獲。
邱稚育進一步指出，今年AI整體需求都會非常火熱，尤其AI資料中心開始導入液冷散熱後，相關產品需求量都會擴大，公司提供水冷快接頭，正積極擴產接單。
富世達開發許久的伺服器滑軌業務也將開花結果，目前已有多項客戶專案進行中，今年起開始顯著貢獻，預料水冷快接頭、伺服器滑軌等相關產品的營收將比去年數倍成長。
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