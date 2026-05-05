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台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

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這檔產業指標股亮燈漲停 市值突破5兆大關、進逼台達電

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
聯發科。 路透
聯發科。 路透

台股盤面5日最搶眼、也最受投資人熱議的焦點，莫過於IC設計大廠聯發科（2454）再度亮燈漲停、漲停價3,155元再創歷史新高，不但貢獻大盤漲點140點，市值也正式跨越5兆元大關、來到5.06兆元歷史新高水準。

4月30日聯發科法說後，公司管理層將AI ASIC營收目標由原先估計的10億美元倍增至20億美元，引爆內外資法人圈全面重新評估聯發科估值，不但紛紛上調獲利預期，也大幅調高目標價，引爆近二日追價買盤大舉湧現。

統計目前法人圈看聯發科，以高盛證券的5,000元最高，以5日收盤價計算，股價還有高達58%的潛在上漲空間；排名第二的是里昂證券4,500元，給予「強力買進」評等；位居第三的則是統一投顧的4,300元，評等「強力買進」。

內外資法人圈之所以紛紛看好並調高聯發科目標價，主因在於基本面出現重大變化。如高盛即看好聯發科獲利強勁成長，將今年預估每股稅後純益（EPS）上調到63.29元、2027年132.18元、2028年更大幅升到406.51元。

里昂證券同樣有鑒於聯發科AI ASIC的顯著貢獻，並認為ASIC成長才剛起步，上行空間尚未完全反映在股價中，且聯發科設定的ASIC市占率10%-15%偏向保守，並預期TPU相關貢獻將在明年達140億美元，超越行動通訊業務營收。

受到內外資法人一致看好的激勵，聯發科股價接連二日亮燈漲停，推升5日市值正式衝上5.06兆元歷史新高水準，並進一步拉近與台達電5.62兆元的距離，市場正期待一齣台股市值第二的爭霸戲碼上演。

高盛 台達電 聯發科

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