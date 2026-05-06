群電第1季 EPS 1.01元

電源大廠群電（6412）昨（5）日召開法說會，公布首季稅後純益4.04億元，季減14.2%，年增0.3%，每股純益1.01元。群電總經理曾國華表示，因CPU、記憶體缺貨漲價影響，預期NB拉貨動能延續至本季，加上通訊電源需求升溫，本季營運逐月向上。法人預期，群電本季營收及獲利將優於首季，季增逾5%。

因應成本上漲，群電本季產品已漲價，外界看好有助支撐本季毛利率。群電昨天也公布4月營收26.36億元，月減8.5%，年減11.9%。累計今年前四月營收104.2億元，年減8.9%。

群電表示，NB在6月以後需求仍較難預測，但科技通膨壓力持續，加上中國大陸市場618電競NB備貨需求帶動，本季NB品牌客戶拉貨仍相對積極。公司掌握急單機會，持續優化大瓦特數NB電源產品占比，有利於提升ASP。此外，衛星通訊電源歷經去年新舊產品交替轉型，今年營運動能顯著回溫。