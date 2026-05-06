聽新聞
0:00 / 0:00
群電第1季 EPS 1.01元
電源大廠群電（6412）昨（5）日召開法說會，公布首季稅後純益4.04億元，季減14.2%，年增0.3%，每股純益1.01元。群電總經理曾國華表示，因CPU、記憶體缺貨漲價影響，預期NB拉貨動能延續至本季，加上通訊電源需求升溫，本季營運逐月向上。法人預期，群電本季營收及獲利將優於首季，季增逾5%。
因應成本上漲，群電本季產品已漲價，外界看好有助支撐本季毛利率。群電昨天也公布4月營收26.36億元，月減8.5%，年減11.9%。累計今年前四月營收104.2億元，年減8.9%。
群電表示，NB在6月以後需求仍較難預測，但科技通膨壓力持續，加上中國大陸市場618電競NB備貨需求帶動，本季NB品牌客戶拉貨仍相對積極。公司掌握急單機會，持續優化大瓦特數NB電源產品占比，有利於提升ASP。此外，衛星通訊電源歷經去年新舊產品交替轉型，今年營運動能顯著回溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。