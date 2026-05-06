快訊

高雄半年發了22噸老鼠藥 比北市多出逾一倍

光陽電動機車Ionex 調高資費求生 車主抱怨「被當韭菜」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

聽新聞
0:00 / 0:00

力智AI應用 營收占比衝

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

電源管理IC廠力智（6719）昨（5）日舉行法說會釋出本季展望。總經理黃學偉表示，記憶體、處理器價格調漲，使筆電、PC及消費性顯卡需求仍偏保守，但高效能運算（HPC）與AI應用持續推升CPU、GPU功耗需求，帶動功率級與整合型電源解決方案需求提升，本季營收預估呈現季增。

力智AI應用相關營收占比今年首季突破5%，今年規劃朝雙位數占比邁進。黃學偉指出，力智Vcore與相關電源IC產品應用於邊緣運算，出貨量穩定成長；Power Switch產品已導入DPU平台廠商，資料中心與AI應用需求提升，預期今年出貨量逐步成長。

針對AI伺服器產品，力智目前除PMIC已導入系統廠與品牌客戶，持續推進多相位Vcore控制器、高整合功率級及工業級半導體功率元件。AI伺服器對低電壓、高電流、功率密度與散熱管理要求更高，推升高相數多相電源架構需求。

營收 伺服器 處理器

延伸閱讀

富世達看今年沒有淡季 AI產品營收倍數成長

群電財報／今年第1季每股純益1.01元 看好本季獲利優於上季

南亞科4月合併營收創新高

欣銓法說會／龍潭廠鎖定AI ASIC測試 攜策略晶圓代工客戶Q3貢獻營收

相關新聞

華邦電獲利爆發 第1季純益逾百億 EPS 2.25元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（5）日舉行法說會，釋出強勁成長的訊號。總經理陳沛銘表示，受惠AI需求持續擴大與供給結構轉變，記憶體仍需求緊俏，預期第2季價格持續上揚，在DDR4與LPDDR4結構性供給

達發光通訊業績喊衝

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（5）日召開法說會，執行副總經理謝孟翰表示，本季業績延續成長動能，呈現季增與年增局面。樂觀估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上，以全年來看，光通訊與乙太網將是

聯詠第1季 EPS 6.19元 奕力0.58元

聯詠（3034）昨（5）日公布首季財報，營收與獲利比去年第4季小增，每股純益為6.19元。另外，奕力也公布首季獲利季增超過一倍，每股純益為0.58元。

洋基第1季 EPS 7.19元 帆宣5.08元

半導體先進製程及先進封裝和記憶體大廠海內外加碼投資不手軟，推升無塵室及廠務工程大廠帆宣（6196）、洋基工程昨（5）日公布今年第1季財報，雙雙交出史上最強首季獲利，帆宣單季每股純益5.08元，洋基工程

面板需求趨緩 雙虎承壓

集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布5月上旬面板報價預測，電視整體需求顯露疲態，面板廠開始進行短天期產能調節，電視面板報價終結今年連四個月漲勢，全面轉為持平，僅監視器面板呈小漲走勢，可能不利

群電第1季 EPS 1.01元

電源大廠群電（6412）昨（5）日召開法說會，公布首季稅後純益4.04億元，季減14.2%，年增0.3%，每股純益1.01元。群電總經理曾國華表示，因CPU、記憶體缺貨漲價影響，預期NB拉貨動能延續至

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。