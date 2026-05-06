力智AI應用 營收占比衝

電源管理IC廠力智（6719）昨（5）日舉行法說會釋出本季展望。總經理黃學偉表示，記憶體、處理器價格調漲，使筆電、PC及消費性顯卡需求仍偏保守，但高效能運算（HPC）與AI應用持續推升CPU、GPU功耗需求，帶動功率級與整合型電源解決方案需求提升，本季營收預估呈現季增。

力智AI應用相關營收占比今年首季突破5%，今年規劃朝雙位數占比邁進。黃學偉指出，力智Vcore與相關電源IC產品應用於邊緣運算，出貨量穩定成長；Power Switch產品已導入DPU平台廠商，資料中心與AI應用需求提升，預期今年出貨量逐步成長。

針對AI伺服器產品，力智目前除PMIC已導入系統廠與品牌客戶，持續推進多相位Vcore控制器、高整合功率級及工業級半導體功率元件。AI伺服器對低電壓、高電流、功率密度與散熱管理要求更高，推升高相數多相電源架構需求。