聽新聞
0:00 / 0:00
力智AI應用 營收占比衝
電源管理IC廠力智（6719）昨（5）日舉行法說會釋出本季展望。總經理黃學偉表示，記憶體、處理器價格調漲，使筆電、PC及消費性顯卡需求仍偏保守，但高效能運算（HPC）與AI應用持續推升CPU、GPU功耗需求，帶動功率級與整合型電源解決方案需求提升，本季營收預估呈現季增。
力智AI應用相關營收占比今年首季突破5%，今年規劃朝雙位數占比邁進。黃學偉指出，力智Vcore與相關電源IC產品應用於邊緣運算，出貨量穩定成長；Power Switch產品已導入DPU平台廠商，資料中心與AI應用需求提升，預期今年出貨量逐步成長。
針對AI伺服器產品，力智目前除PMIC已導入系統廠與品牌客戶，持續推進多相位Vcore控制器、高整合功率級及工業級半導體功率元件。AI伺服器對低電壓、高電流、功率密度與散熱管理要求更高，推升高相數多相電源架構需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。