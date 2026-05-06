新唐 ASIC業務拚倍增

微控制器廠新唐（4919）昨（5）日舉行法說會，受惠雲端服務客戶自研ASIC需求升溫，今年ASIC業務成長相當顯著，年對年翻倍成長，帶動BMC需求同步增溫。既有BMC客戶黏著度高，現有世代與下一代產品均持續對標客戶需求，正開拓新客戶且已送樣，將成為後續營運回升的重要觀察指標。

新唐表示，新一代BMC將以12奈米製程為主，該節點在效能與成本間具最佳化效益；記憶體支援方面則以DDR5為主，可支援更高頻寬、多節點及生成式系統運作需求。隨CSP自研ASIC與CPU趨勢升溫，資料中心機櫃架構已不再只有CPU、GPU需要管理，網路、電力等領域出現更多管理晶片需求，推升BMC、SMC等控制晶片市場空間。

新唐指出，過去半年記憶體、OSAT及部分成熟製程晶圓代工成本均呈上漲趨勢，公司已於4月向客戶發出漲價通知且已開始實施，後續若供應鏈成本壓力未解，可能調整更多產品價格。

新唐首季營收79.9億元，季增13.5%、年減4.4%；毛利率39.3%，季增5個百分點、年減2個百分點，受惠產品組合改善與存貨評價回升利益。營業淨損由上季6.8億收斂至1.1億，因認列高通收購Autotalks產生相關業外收益2.6億元，稅後純益700萬，較上季轉盈、年減97%，每股純益0.02元。