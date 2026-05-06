面板需求趨緩 雙虎承壓

集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布5月上旬面板報價預測，電視整體需求顯露疲態，面板廠開始進行短天期產能調節，電視面板報價終結今年連四個月漲勢，全面轉為持平，僅監視器面板呈小漲走勢，可能不利雙虎友達（2409）及群創本季營運表現。

友達董事長彭双浪日前在法說會中表示，展望第2季景氣，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。預估智慧移動估季增1-6%，垂直場域約季增7-9%，顯示器產品因客戶拉貨放緩，營收將呈季減走勢。

TrendForce研究副總范博毓表示，部分電視品牌客戶5月開始修正訂單，整體需求開始走弱，面板廠透過勞動節假期進行3至5天的產能調控以維持面板價格穩定。電視品牌客戶在成本高昂下，積極與面板廠接洽行銷發展基金（MDF）的可能性。估5月電視面板價格漲勢將趨緩，預期32吋至75吋全尺寸面板價格將轉為持平趨勢。

監視器面板5月需求穩定，雖然面板廠想擴大監視器漲幅，但品牌客戶對監視器面板價格漲勢擴大態度偏向保守，尚需買賣雙方議定價格漲幅。5月監視器面板價格走勢方面，Open Cell面板預估約調漲0.2至0.3美元；面板模組以主流尺寸來看，23.8吋FHD與27吋FHD預估調漲0.2美元，27吋QHD預估漲0.1美元。

范博毓指出，5月NB面板需求仍穩定，僅小幅下滑，部分品牌客戶仍積極提前備貨，以因應其他零組件如CPU的陸續到貨。面板廠仍難在面板價格上有漲價操作，主要是品牌客戶考量成本升高，堅決抵抗面板價格調升；面板廠也考量NB面板價格策略，預估5月的NB面板價格將維持全面持平。