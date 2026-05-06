快訊

高雄半年發了22噸老鼠藥 比北市多出逾一倍

光陽電動機車Ionex 調高資費求生 車主抱怨「被當韭菜」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

聽新聞
0:00 / 0:00

面板需求趨緩 雙虎承壓

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布5月上旬面板報價預測，電視整體需求顯露疲態，面板廠開始進行短天期產能調節，電視面板報價終結今年連四個月漲勢，全面轉為持平，僅監視器面板呈小漲走勢，可能不利雙虎友達（2409）及群創本季營運表現。

友達董事長彭双浪日前在法說會中表示，展望第2季景氣，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。預估智慧移動估季增1-6%，垂直場域約季增7-9%，顯示器產品因客戶拉貨放緩，營收將呈季減走勢。

TrendForce研究副總范博毓表示，部分電視品牌客戶5月開始修正訂單，整體需求開始走弱，面板廠透過勞動節假期進行3至5天的產能調控以維持面板價格穩定。電視品牌客戶在成本高昂下，積極與面板廠接洽行銷發展基金（MDF）的可能性。估5月電視面板價格漲勢將趨緩，預期32吋至75吋全尺寸面板價格將轉為持平趨勢。

監視器面板5月需求穩定，雖然面板廠想擴大監視器漲幅，但品牌客戶對監視器面板價格漲勢擴大態度偏向保守，尚需買賣雙方議定價格漲幅。5月監視器面板價格走勢方面，Open Cell面板預估約調漲0.2至0.3美元；面板模組以主流尺寸來看，23.8吋FHD與27吋FHD預估調漲0.2美元，27吋QHD預估漲0.1美元。

范博毓指出，5月NB面板需求仍穩定，僅小幅下滑，部分品牌客戶仍積極提前備貨，以因應其他零組件如CPU的陸續到貨。面板廠仍難在面板價格上有漲價操作，主要是品牌客戶考量成本升高，堅決抵抗面板價格調升；面板廠也考量NB面板價格策略，預估5月的NB面板價格將維持全面持平。

電視面板 監視器 顯示器

延伸閱讀

瑞鼎財報／首季EPS為3.82元 預期第2季整體營運動能增強

世界先進董事長方略首度鬆口 審慎評估建第二座12吋晶圓廠

力智法說會／AI 營收首季突破5% 今年拚雙位數占比、第2季看季增

立積法說會／看今年維持雙位數成長 下半年優於上半年、毛利率拚回35%

相關新聞

華邦電獲利爆發 第1季純益逾百億 EPS 2.25元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（5）日舉行法說會，釋出強勁成長的訊號。總經理陳沛銘表示，受惠AI需求持續擴大與供給結構轉變，記憶體仍需求緊俏，預期第2季價格持續上揚，在DDR4與LPDDR4結構性供給

達發光通訊業績喊衝

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（5）日召開法說會，執行副總經理謝孟翰表示，本季業績延續成長動能，呈現季增與年增局面。樂觀估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上，以全年來看，光通訊與乙太網將是

聯詠第1季 EPS 6.19元 奕力0.58元

聯詠（3034）昨（5）日公布首季財報，營收與獲利比去年第4季小增，每股純益為6.19元。另外，奕力也公布首季獲利季增超過一倍，每股純益為0.58元。

洋基第1季 EPS 7.19元 帆宣5.08元

半導體先進製程及先進封裝和記憶體大廠海內外加碼投資不手軟，推升無塵室及廠務工程大廠帆宣（6196）、洋基工程昨（5）日公布今年第1季財報，雙雙交出史上最強首季獲利，帆宣單季每股純益5.08元，洋基工程

面板需求趨緩 雙虎承壓

集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布5月上旬面板報價預測，電視整體需求顯露疲態，面板廠開始進行短天期產能調節，電視面板報價終結今年連四個月漲勢，全面轉為持平，僅監視器面板呈小漲走勢，可能不利

群電第1季 EPS 1.01元

電源大廠群電（6412）昨（5）日召開法說會，公布首季稅後純益4.04億元，季減14.2%，年增0.3%，每股純益1.01元。群電總經理曾國華表示，因CPU、記憶體缺貨漲價影響，預期NB拉貨動能延續至

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。