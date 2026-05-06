洋基第1季 EPS 7.19元 帆宣5.08元

半導體先進製程及先進封裝和記憶體大廠海內外加碼投資不手軟，推升無塵室及廠務工程大廠帆宣（6196）、洋基工程（6691）昨（5）日公布今年第1季財報，雙雙交出史上最強首季獲利，帆宣單季每股純益5.08元，洋基工程每股純益7.19元。

帆宣今年第1季稅後純益達11.13億元，季增44.9%，年增25.2%；每股稅後純益5.08元。單季獲利表現寫下歷史次高、史上同期新高紀錄。

在半導體廠務二次配市場市占率高的帆宣，積極配合客戶布局海外市場。2025年稅後純益32.36億元，年增79.8%；每股稅後純益15.5元，創新高。

帆宣受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，再加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高，先前已樂觀表示「預估要忙到2027年之後」。

帆宣首季合併營收143.09億元，雖季減2.3%，但年增7.9%，為同期次高。毛利率13.57%，季增3.02個百分點，年增2.55個百分點。

洋基工程今年首季稅後純益8.67億元，季減11.5%，年增45.2%；每股純益S 7.19元。獲利表現為單季歷史次高、史上同期新高。

洋基工程連續九年均賺逾一個股本，2025年合併營收223.52億元，年增47.1%；稅後純益29.85億元，年增47.1%；每股純益24.76元。營收及稅後純益雙創史上新高。

洋基工程去年底接獲美系大廠逾200億大單，推升在手訂單站上550億元的新高。展望2026年業績持續喊衝，今年首季合併營收69.77億元，持平上季，年增76.8%，改寫單季史上新高紀錄。毛利率8.39%，季減1.08個百分點，年減2.8個百分點。