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聯詠第1季 EPS 6.19元 奕力0.58元
聯詠（3034）昨（5）日公布首季財報，營收與獲利比去年第4季小增，每股純益為6.19元。另外，奕力也公布首季獲利季增超過一倍，每股純益為0.58元。
聯詠首季合併營收為231.45億元，季增1.4％、年減14.6％，歸屬母公司業主淨利為37.67億元，季增2％、年減28.4％，每股純益為6.19元。聯詠先前於法說會釋出在美元兌新台幣為1比31.2的匯率基礎上，首季營收展望估計將介於222億元至232億元之間，實際結果接近預測區間的高標。聯詠將於5月7日召開法說會。
瑞鼎第1季合併營收為54.4億元，季增2.7%，年減6.7％，毛利率28.6%，季減0.4%，稅後純益2.9億元，季減8%，年減36.9%，每股純益3.82元。
奕力首季營收為39.17億元，季減17.1％、年減14.3％，歸屬母公司業主淨利為2.79億元，季增1.12倍、年減69.8％，每股純益0.58元。
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