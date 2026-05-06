聯詠第1季 EPS 6.19元 奕力0.58元

半導體先進製程及先進封裝和記憶體大廠海內外加碼投資不手軟，推升無塵室及廠務工程大廠帆宣（6196）、洋基工程昨（5）日公布今年第1季財報，雙雙交出史上最強首季獲利，帆宣單季每股純益5.08元，洋基工程

2026-05-06 00:38