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達發光通訊業績喊衝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（5）日召開法說會，執行副總經理謝孟翰表示，本季業績延續成長動能，呈現季增與年增局面。樂觀估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上，以全年來看，光通訊與乙太網將是成長最為強勁的兩大產品線。

謝孟翰指出，達發調整兩大事業群及部分產品線，將「有線網通基礎建設事業群」涵蓋固網寬頻、乙太網、光通訊三大產品線。高階AI物聯網事業群改稱「無線邊緣AI事業群」，其中藍牙音訊及藍牙傳輸更名為近程無線產品，與衛星定位產品都隸屬於此事業群。

達發首季在有線網通基礎建設事業群中，以光通訊及乙太網出貨動能最為顯著，光通訊部分於本季預期將延續強勁成長動能，乙太網相關營收也將逐季提升。

謝孟翰提到，有線網通基礎建設事業群旗下的三大產品線，從不同應用進入全球雲端服務供應商供應鏈，包括超大規模雲端服務業者。

光通訊業務方面，應用在資料中心高速傳輸架構中的可插拔式光收發模組，單通道50G SerDes相關PAM4 DSP產品已切入多家全球前十大模組廠並持續放量，首季出貨優於預期，營收比前一季及去年同期都出現數倍增長，今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上。

同時，達發單通道100G SerDes相關產品與多家全球前五大模組廠客戶合作，目前進展順利，預計今年中可量產，並積極推進單通道200G SerDes開發計畫。

在低軌衛星方面，全球最主要客戶已是達發乙太網業務的第一大客戶，受惠於客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，帶動乙太網1G PHY跟2.5G PHY的出貨動能，加上衛星定位晶片在低軌衛星擴展市場，首季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期有翻倍以上的成長。

光通訊 聯發科 物聯網

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