華邦電獲利爆發 第1季純益逾百億 EPS 2.25元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（5）日舉行法說會，釋出強勁成長的訊號。總經理陳沛銘表示，受惠AI需求持續擴大與供給結構轉變，記憶體仍需求緊俏，預期第2季價格持續上揚，在DDR4與LPDDR4結構性供給不足支撐下，漲勢有望轉為中長期。CUBE已吸引多家AI伺服器與自研晶片客戶洽談導入，成為推動營運成長的新引擎。

華邦電公布首季財報，第1季毛利率攀升至53.4%，較上季增加11個百分點，較去年同期大幅提升27個百分點；稅後純益逾百億元，達101.14億元，季增195.5%，較去年同期轉虧為盈，每股純益2.25元。

陳沛銘指出，國際記憶體大廠將資本支出轉向HBM、DDR5與3D NAND等高階產品，傳統DDR4與LPDDR4已出現無人擴產的結構性缺口，供給吃緊情況將延續至2028年以後，在AI伺服器與資料中心需求強勁帶動下，相關產品價格續揚，第2季DRAM價格漲幅可望不亞於第1季。

陳沛銘進一步說，全球四大雲端服務供應商投入逾7,000億美元建置AI資料中心，大量資金流向交換器與高容量記憶體，幾乎吸收市場產能，非AI應用面臨缺貨與成本上升壓力，部分終端產品甚至因記憶體成本翻倍而被迫暫停出貨，供需失衡程度加劇，但非AI需求並未消失，而是遞延，未來隨產能釋出仍可望迎來回補。

從應用面來看，陳沛銘點出，車用市場已明顯回溫，多家國際車廠與Tier 1廠商重啟拉貨，工業與邊緣運算需求亦維持穩健成長，PC市場短期面臨約二至三成的出貨修正，但價格上揚支撐，整體營收影響有限，中長期仍具反彈潛力。