CCL三雄 4月營收攀峰

銅箔基板（CCL）三大廠4月營收同步登峰。台光電（2383）昨（5）日公布4月營收139.23億元，月成長15.9%，年增93.6%；台燿4月營收達46.1億元，月增21.9%，年增達98%。另外，聯茂4月營收35.13億元，月增4.2%，年增13.8%。

CCL族群中，以台光電為首的三家大廠昨日公布的4月營收，同創歷史新高。業內認為，皆受惠高階材料出貨成長以及漲價效益所致，而尚未公布的相關供應鏈業者騰輝-KY同受矚目。

台光電累計其今年前四月營收為469.9億元，年增62.7%。台光電昨指出，受惠於AI伺服器成長。

台燿累計前四月營收為146.6億元，年增68.6%。台燿昨說明，營收成長主要來自產品組合優化。

聯茂累計前四月營收為126.5億元，年增18.6%。聯茂重申，持續受惠高階電子材料成長趨勢，因應全球客戶在高階電子材料強勁需求以及全球供應鏈變化。

擴產進度方面，聯茂東南亞產能布局除了已於2025年第3季完成（泰國廠第一期）30萬張月產能，亦決定於2026年第4季底前再擴充（泰國廠第二期）30萬張月產能。未來視總體經濟/地緣政治和電子業市場需求，持續採取彈性多元的產能調配和擴產規劃，為公司長期成長步調奠定基礎。

聯茂昨也公告，今年首季每股純益（EPS）0.87元，略低於去年同期0.93元，主要受材料成本上升干擾，不過公司積極和客戶協商轉嫁成本並開拓高階應用。

另外聯茂昨公告公司決議泰國廠二廠資本支出投資總額33.28億泰銖，自今年5月起陸續投資。

展望未來，聯茂提到，目前看營運可望逐季升溫，公司因應需求強加上原物料吃緊也將逐季漲價應對，預期漲價趨勢可持續至年底。

聯茂先前提到，公司持續深耕人工智慧（AI），高階膠系認證進度快馬加鞭；針對2026年即將推出的新一代AI資料中心所需之M9等級Low CTE（低熱膨脹）超低耗損基板材料，聯茂早已於2025下半年通過主要美系AI大廠及數家PCB板廠認證。