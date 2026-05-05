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富采營收／4月站上21億元、年月雙增 寫20個月以來新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
富采公司。記者籃珮禎／攝影
富采公司。記者籃珮禎／攝影

富采（3714）5日公告4月營收數據，單月營收攀升至21億元，不僅寫下一年半以來新高紀錄，更展現年、月雙增的成長力道。受惠於國際大型體育賽事激勵拉貨動能，加上顯示器需求回溫，富采營運正穩步走出谷底。

富采4月合併營收21億元，月增11.03%，年增4.27%，單月表現為近20個月以來的新高。累計今年前4月合併營收73.46億元，年減3.92%。法人分析，第2季受惠於運動賽事背光需求及市場庫存去化進入尾聲，帶動富采出貨動能轉強，單月營收規模明顯跳升。

法人指出，富采近期積極調整產品組合，將營運重心移往高利基領域。在光通訊布局上，富采整合旗下晶元光電、隆達電子的技術資源，發展Micro LED、VCSEL與CW-DFB LD三大關鍵光源，並協同集團夥伴開發一站式解決方案。此外，隨著多數設備折舊陸續到期，毛利率表現也有望隨之改善。

富采目前財務體質穩健，處於零負債與淨現金狀態。為進一步優化資本架構，董事會已決議擬現金減資45.8%，每股預計退還股東4.58元。公司預計在8日召開法說會，屆時將針對第1季財報與未來Micro LED、車用市場的最新展望，向市場做出更詳細的說明。

營收 富采

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